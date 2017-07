Lichte zorgen bij Martens om blessure na 'rottrap'

Wiegman: We waren vooral aan het tegenhouden

20 juli Oranje-bondscoach Sarina Wiegman was na afloop van de 1-0 overwinning op Denemarken blij met het resultaat, maar besefte ook dat haar ploeg het nodige geluk had gehad. ,,Het was ongelooflijk spannend in de tweede helft. We waren vooral aan het tegenhouden," zei ze na afloop.