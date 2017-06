Linthorst probeert na LinkedIn-oproep contract af te dwingen in buitenland

Daar blijft het niet bij, want vervolgens reist de verdediger naar Dublin voor een oefenstage bij het Ierse Shamrock Rovers. De zeventienvoudig kampioen speelt binnenkort al in de voorronde van de Europa League, waardoor het oefenwedstrijden afwerkt tegen de Schotse topclub Celtic en het Engelse Burnley. ,,Ik heb nog niets, maar dit is een mooi avontuur", reageert Linthorst.

Oproep

Eerder kwam de Apeldoorner al in het nieuws door in de zoektocht naar een nieuwe club een oproep te plaatsen op LinkedIn. De aankomende stages in het buitenland kwamen zowel via die website als via LinkedIn tot stand.