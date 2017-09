LIVE: Debutant Room niet vrijuit bij vrije trap: 0-3.

Vandaag begint ook de eerste periode in de Jupiler League; de KNVB heeft ervoor gekozen niet langer de laatste twee wedstrijden niet in een periode mee te nemen, maar de eerste twee wedstrijden.

Scheidsrechter: Oostrom.



Geblesseerd: Niemand.



Vermoedelijke opstelling: Room; Carolina, Kardes, Soulas, Van Vlerken; Ritzmaier, Rigo, Maher; Laursen, Verreth, Mauro.



Laatste onderlinge duel: 17 april 2017, Jong PSV - Jong Ajax 3-1.



Bijzonderheden: Jong PSV en Jong Ajax missen veel spelers vanwege interlandverplichtingen. Bij het team van coach Dennis Haar doen vermoedelijk Adam Maher, Eloy Room en Dante Rigo van de A-selectie mee. Ook Marcel Ritzmaier, van wie verwacht werd dat hij uit Eindhoven zou vertrekken, is in principe gewoon present en blijft bij PSV in dit seizoen. Vorig jaar speelde hij bij Go Ahead Eagles.