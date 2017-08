LIVE: Duizenden supporters onderweg naar stadion

Lees hier de voorbeschouwing op het duel van vanavond. Van stress is bij de speelsters geen sprake, zo stelt bondscoach Sarina Wiegman . ,,Integendeel," zegt ze. ,,Ik merk juist dat iedereen enorm uitkijkt naar vanavond. We krijgen na de eerste vier overwinningen weer een kans om te laten zien wie we zijn. Daar hebben we allemaal gewoon erg veel zin in. Bijna ongeduldig zijn we."

In deze opstelling gaan we van start tegen Engeland! Over anderhalf uur trappen we af #NEDENG #OnsEK

De Nederlandse voetbalsters kunnen vandaag geschiedenis schrijven. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman strijdt vanaf 20.45 uur in Enschede met Engeland om een plek in de finale van het EK. Acht jaar geleden troffen beide landen elkaar ook in de halve finales van de Europese eindronde, toen wonnen de Engelsen in de verlenging met 2-1.



Zowel de Nederlandse 'Leeuwinnen' als de Engelse 'Lionesses' hebben al hun wedstrijden op dit EK gewonnen. Oranje was in de kwartfinale met 2-0 te sterk voor Zweden, Engeland versloeg Frankrijk met 1-0 dankzij het vijfde doelpunt op dit EK van topscorer Jodie Taylor.



Wiegman hoopt dat Stefanie van der Gragt fit genoeg is om te starten in de uitverkochte Grolsch Veste. De bondscoach kan de verdedigster, die tegen Zweden uitviel met knieklachten, goed gebruiken om Taylor af te stoppen. Engeland moet het doen zonder de geblesseerde keepster Karen Bardsley en de geschorste Jill Scott, die acht jaar geleden tijdens het vorige EK-duel het winnende doelpunt maakte.



In Breda begint om 18.00 uur de eerste halve finale, tussen Oostenrijk en Denemarken.