LIVE: Helmond Sport - Jong PSV

Scheidsrechter: Van Herk.



Geblesseerd: Verkoelen (knie) en Ormonde-Ottewill (enkel); niemand (Jong PSV).



Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Van Gassel; Fecunda, Warmolts, Van Koesveld, Janzen; Edwards, Braber, Bourdouxhe; Thomassen, Naudts, Zeldenrust.



Vermoedelijke opstelling Jong PSV: Van Osch; Van Vlerken, Obispo, De Wijs, Carolina; Rommens, Duarte, Ritzmaier; Mauro, Verreth, Laursen.



Laatste onderlinge duel: 17 maart 2017, Jong PSV - Helmond Sport 3-0.



Bijzonderheden: Helmond Sport zit krap in de keepers. Stefan Tielemans ontbreekt, Joris van Gerwen is een twijfelgeval. ,,We hebben nog één doelman nodig, vier keepers voor twee teams is eigenlijk het minimum", stelt Helmond Sport-trainer Roy Hendriksen. Jong PSV-coach Dennis Haar heeft de beschikking over een fitte selectie.