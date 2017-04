Invallers Willem II boren laatste hoop Eagles de grond in

Hij scoorde in de 73ste minuut met het hoofd uit een voorzet van Jordy Croux. Negen minuten later verdubbelde een andere invaller, Jari Schuurman, de score.



Door de nederlaag staan de Deventenaren met nog drie wedstrijden te spelen vijf punten achter op de nummer zeventien, NEC. Willem II houdt dankzij de zege de hoop op de play-offs om Europees voetbal in leven.



Op de overwinning van het team van coach Erwin van de Looi viel uiteindelijk weinig af te dingen. Willem II, met 33 punten voor aanvang van het duel al nagenoeg in veilige haven, maakte het grootste deel van de eerste helft nog een tamelijk ongeïnspireerde indruk. Na een redelijk openingskwartier waarin de 'Tricolores' fel op de bal joegen en Eagles op eigen helft vastzetten, nam de hekkensluiter in de eredivisie het initiatief. Dat leidde tot een paar kleine kansen (schoten van Marcel Ritzmaier). Middenvelder Elmo Lieftink van Willem II onderscheidde zich een keer met een knap afstandsschot dat net naast ging.



Na de pauze presenteerde Willem II zich meer in de gedaante van een solide middenmoter met veel meer kwaliteiten dan de tegenstander. Dat mondde uit in twee doelpunten waarmee de Brabanders het lot van de vleugellamme Eagles zo goed als zeker bezegelden: terug naar de Jupiler League.