LIVE: Denemarken laat kans op gelijkmaker onbenut

Van der Vaart en Polman steunen Nederlandse Leeuwinnen

13:47 De Nederlandse vrouwen spelen vanavond om 20.45 uur tegen Denemarken. In aanloop van de wedstrijd hebben ze in elk geval de steun van Rafael van der Vaart en Estavana Polman. Samen met hun dochtertje Jesslynn wensen ze de Leeuwinnen in een video veel succes. ,,Jullie moeten winnen, ook voor ons." De voetballer en handbalster spelen zelf allebei in Denemarken.