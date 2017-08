Sublieme Oranjevrouwen schrijven geschiedenis met finaleplaats

Door Nik Kok



In de tot feestpaleis omgetoverde Grolsch Veste leek Nederland een wedstrijd lang nauwelijks onder de van de opgevoerde druk die er inmiddels op de schouders van de speelsters moet liggen. In Enschede kwam de Oranjevrouwen niet in de problemen tegen het sterk geachte Engeland dat op de wereldranglijst toch veel hoger staat. Maar haast subliem speelde het zich in de kijker als huizenhoog favoriet voor de finale straks. De droom, de eigen slogan dat het EK van Nederland is en van niemand anders, is donderdagavond wel heel dichtbij gekomen.



Anders dan in de vorige wedstrijden tijdens dit EK, was de rol van Lieke Martens bij de Oranjevrouwen minder groot. Op links werd zij in toom gehouden door de Engelse rechtsback Lucia Broze. In plaats daarvan lieten anderen zich donderdagavond gelden. Sherida Spitse domineerde het middenveld en Danielle van de Donk verloor haast geen bal. De beste van allemaal was lang Jackie Groenen. Het was haar fraaie 'Beckham-voorzet' die halverwege de eerste helft door Viviane Miedema tot doelpunt werd gepromoveerd. Toch weer Miedema, de bekritiseerde spits die in de kwartfinale tegen Zweden al haar gram haalde door de 2-0 te maken. In Enschede bleek haar openingstreffer een fraai begin van een fijne voetbalavond, zoals Nederland in vier van de vijf EK-wedstrijden snel op voorsprong is gekomen.



Dadendrang



Vlak na de openingstreffer van Miedema kwam Oranje nog goed weg toen een kopbal op de paal belandde via Sherida Spitse. Maar waar gevreesd werd voor de dadendrang van de Engelse toernooitopscorer Jodie Taylor, bleven grote kansen voor de Engelse opponent uit. Dit overigens tot grote frustratie van de Engelse aanvallers zelf.



Fel was het soms donderdagavond. Feller dan ooit in elk geval. Met scherpe tackles en hier een duwpartij. Met de finale in zicht wilde iedereen zich laten gelden. Danielle van de Donk, toch wat gewend als speelster van Arsenal, had het zwaar te verduren.



Een uitzinnige Grolsch Veste, stuwde het team van Sarina Wiegman vervolgens vooruit naar de begeerde finaleplaats. Eentje die niet meer in gevaar kwam, zeker niet toen Lieke Martens er diep in blessuretijd zelfs nog 3-0 van maakte via een Engels been. Daarna barstte er een gigantisch feest los in de Grolsch Veste, waar duizenden supporters bleven zitten om de speelsters minutenlang toe te zingen.



Nederland staat zondag om 17.00 uur in de finale tegenover Denemarken. De Denen plaatsten zich eerder op de avond voor de finale nadat Oostenrijk in Breda na strafschoppen met 3-0 werd verslagen. In het tweede pouleduel won Nederland op Het Kasteel in Rotterdam al met 1-0 van Denemarken.