Locadia niet te spreken over 'snotaap' Kluivert

EHBO behandelt vijftien gewonden na rook­bom-in­ci­dent

19:45 De EHBO heeft tijdens en na de wedstrijd tussen PSV en Ajax vijftien gewonden in het Philips Stadion moeten behandelen. Tien supporters, vier beveiligers en een steward hadden last van ademhalingsproblemen of van hun ogen nadat er in de openingsfase van de tweede helft een enorme rookbom werd afgestoken.