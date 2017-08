Locadia ziet transfer op laatste moment stranden

Door Rik Elfrink



Kort na de controle in het hospitaal kreeg hij alsnog te horen dat hij in Eindhoven blijft. Een transfer naar Wolverhampton Wanderers strandde op het nippertje. PSV wil niet dat Locadia nog weggaat, omdat hij van cruciaal belang wordt geacht om een kampioenswaardige selectie op de been te kunnen brengen.



Lang leek het erop dat Luuk de Jong deze transferperiode zou vertrekken, maar uiteindelijk was het Locadia die bijna over de drempel van de uitgang stapte. Een transfer klapte echter in extremis. PSV vroeg ongeveer 11 miljoen euro voor Locadia en leek ook af te stevenen op een definitief akkoord, maar Locadia blijft dus toch.