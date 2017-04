Looyen: NEC moet spelersgroep inkrimpen tot 16 man

,,Ik werd een keer teruggehaald door NEC omdat de club wilde promoveren naar de eredivisie’’, vertelt Looyen. ,,Het eerste seizoen ging helemaal klote, we haalden niet eens de nacompetitie. Op een gegeven moment liep ik toevallig langs de kleedkamer en hoorde ik een paar fouterikken praten onder de douche, dat ze niet in de nacompetitie wilden omdat ze dan later op vakantie konden. Ik ben toen meteen naar voorzitter Henk van de Water gereden. En heb hem gezegd dat we er zeven spelers uit gingen gooien, hun contracten gingen ontbinden en nieuwe spelers uit de jeugd en amateurs zouden halen. Het jaar erop werden we kampioen met een schone groep.’’



De moraal van deze anekdote: een trainer van een club in nood moet precies weten op wie hij kan bouwen. Daarin schuilt ook het advies van Looyen aan de huidige trainer Peter Hyballa. ,,Het eerste wat ik zou doen in deze situatie, nu het vijf voor twaalf is, is de groep kleiner maken tot 16 of 17 spelers. Dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Ik zou ze in een aparte kleedkamer zetten en tegen de anderen zeggen ‘sorry jongens, ik heb geen kloten gehad aan jullie, de club moet in de eredivisie blijven en daar wijkt alles voor’. Hen zou ik lekker bij Ernie Brandts (assistent-trainer, red.) laten trainen. Als iemand geblesseerd is, dan haal je een ander uit het tweede groepje’’, aldus Looyen. ,,En zorg voor een beetje intimiteit. Ik zou de spelers uitnodigen bij mij in de tuin. Een biertje drinken, zorgen voor een ontspannen sfeer. Peter Hyballa heeft veel energie verbruikt. Als hij de groep kleiner maakt, hoeft hij minder mensen positief te beïnvloeden. Dan is het veel makkelijker aan te sturen voor een coach.’’