Mahi opgenomen in voorselectie Marokko tegen Nederland

Mahi is bezig aan een uitstekend seizoen bij FC Groningen. De 23-jarige aanvaller eindigde deze competitie op zeventien doelpunten. Mahi had onlangs al telefonisch contact met Renard, die hem toen polste of hij beschikbaar voor Marokko was.



Overigens is het twijfelachtig of Mahi morgenavond in actie komt in de play-offwedstrijd tegen AZ. Mahi kampt met klachten aan zijn kuit en liet de dinsdagtraining aan zich voorbijgaan.