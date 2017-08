Makkelie: Ik zag geen strafschop voor Matavz , de videoreferee gelukkig wel

In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en Vitesse was gisteravond weer een opmerkelijke rol weggelegd voor de videoscheidsrechter, die laat ingreep na een overtreding van Karim El Ahmadi op Tim Matavz in het strafschopgebied. Na de tegenaanval van Feyenoord ging de bal alsnog op de stip. Scheidstrechter Danny Makkelie doet een dag later zijn verhaal.

Door Mikos Gouka

Dat was een bijzonder avondje bij Feyenoord tegen Vitesse.

,,Ja, met een opvallend moment. Tim Matavz kreeg een kans, Karim El Ahmadi nam een sliding. Ik zag geen contact, dus voor mij was het geen strafschop. Feyenoord countert meteen en ik krijg in mijn oortje een signaal van de videoreferee dat er weldegelijk contact was tussen El Ahmadi en Matavz en dat het een strafschop voor Vitesse was. Mooi toch?"

Maar Feyenoord scoorde in de tussentijd en de Kuip vierde de 2-0 al.

,,Ja, maar daar werd door mijn assistent al meteen gevlagd voor buitenspel van Jorgensen en die treffer heb ik dan ook meteen geannuleerd. Maar ik snap de verwarring bij de mensen op de tribune die misschien dachten dat ik op het televisiescherm aan de zijkant van het veld ging terugkijken of het wel of geen buitenspel was. Maar ik ging dus puur kijken of Vitesse wel of geen strafschop moest krijgen."

Volledig scherm © ANP Dan is er kritiek op het feit dat er zo’n lange periode tussen het moment Matavz/El Ahmadi zit. Feyenoord scoorde in de tussentijd.

,,Dat klopt. Zolang het spel loopt, kan de videoreferee nog ingrijpen. Als Feyenoord de bal achterin had rondgespeeld, had ik ook kunnen affluiten om de beelden te gaan bekijken. Maar dat was nu onmogelijk, Feyenoord kreeg een grote kans op 2-0 via een counter. Stel ik fluit die aanval af om de beelden te bekijken en constateer dat El Ahmadi toch de bal speelde bij Matavz? Dan had ik een aanval afgebroken die voor 2-0 had kunnen zorgen. Dat kan dus niet."

Dus het kan gewoon lang duren.

,,Maar als het twee minuten duurt en de beslissing is goed, hoor je niemand hoor. Als je binnen twintig seconden beslist en je zit fout, dan ben je de klos. Ik ben ook video referee geweest in het buitenland. Dan denk je soms bij vier verschillende camerashots dat het geen strafschop is en dan is beeld vijf opeens overduidelijk en roep je strafschop. Het heeft soms tijd nodig."

Wat nou als Nicolai Jørgensen toch geen buitenspel had gestaan?

,,Dan was de treffer later toch geannuleerd, want de strafschop gaat altijd voor. En om het nog ingewikkelder te maken. Stel dat ik geen strafschop had gezien in het moment Matavz/El Ahmadi en uit beelden bleek Jørgensen toch ook geen buitenspel te hebben gestaan, dan was het toch 2-0 geworden."

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Voor de mensen in het stadion is het lastig te volgen.

,,Dat realiseren we ons. Er moet een juiste manier komen om de mensen te bereiken. Dat proberen we als scheidsrechters uiteraard. Ik gaf ook meteen geel aan El Ahmadi en wees naar de stip. Maar het is ook een proces van gewenning. Voor spelers en trainers, maar zeker ook voor publiek. Toen ik de strafschop alsnog gaf, waren er overigens geen protesten van spelers. Die weten dat de beelden het hebben aangetoond.’’

Maar bij de Confederations Cup ging het vaak mis met de video referee. De verkeerde spelers die geel of rood kregen. Een massale knokpartij en nauwelijks kaarten.

,,We willen dat het project slaagt. We hebben een doelstelling en dat is dat het komende zomer in Rusland tijdens het WK wordt toegepast. Daar moet het gewoon allemaal goed gaan. Wij zijn al vier jaar bezig, in het buitenland is dat soms pas een jaar. Dan is het logisch dat er nog fouten worden gemaakt. Het heeft tijd nodig. De KNVB wil het heel graag. We willen volgend seizoen starten in de Eredivisie, het zal er uiteindelijk van komen."