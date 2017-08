Makkelie tevreden met videoref: 'Recht heeft gezegevierd'

Makkelie zag niet dat Karim El Ahmadi de doorgebroken Tim Matavz raakte. ,,Maar de videoscheidsrechter vroeg of ik even wilde kijken'', zei de arbiter. ,,Het vervelende was dat Feyenoord snel counterde en leek te scoren. Maar mijn assistent zag dat Nicolai Jørgensen buitenspel stond. Toen lag het spel pas stil en kon ik zien dat het toch een strafschop was.''

,,Het beste was natuurlijk geweest als ik al voor die buitenspelgoal had kunnen kijken. Maar de videoscheidsrechter heeft ook even tijd nodig en Feyenoord was snel aan de overkant. Spelers vroegen ook of dit nog wel kon. Maar die strafschop bleef het eerste moment. Dat geldt dan altijd.''