Manu blijft geschorst en mist duel met Willem II

Manu kreeg zaterdag een rode kaart voor een vermeende handsbal in het thuisduel van Go Ahead Eagles met Heracles Almelo (1-4). Go Ahead en de spelers gingen niet akkoord met het schikkingsvoorstel, omdat Manu de bal niet op zijn arm maar op zijn borst zou hebben gekregen. Manu verscheen gisteren voor de tuchtcommissie van de KNVB, maar die besloot de straf te handhaven, zo vernam Go Ahead vandaag.



Edwin Lugt, voorzitter van Go Ahead Eagles, zet zijn twijfels bij de schorsing van Manu. ,,De aanklager van de KNVB stelde dat de rustige manier waarop Elvis na zijn rode kaart wegloopt, toont aan dat hij erkent dat hij hands heeft gemaakt. Hoe verzin je het? Had hij de scheidsrechter te lijf moeten gaan? Wees blij dat hij zich beschaafd gedraagt."