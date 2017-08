Martens bij laatste drie 'Europees voetbalster van het jaar'

Martens blonk uit tijdens het EK in eigen land, waar ze met Oranje de Europese titel pakte en zelf werd gekozen tot beste speelster van het toernooi. De 24-jarige Limburgse ondertekende al voor het EK een lucratief contract bij FC Barcelona. Martens voetbalde de afgelopen jaren in de Zweedse competitie.

Loting

Tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League op donderdag 24 augustus in Monaco wordt bekend wie zich de beste voetbalster van Europa mag noemen. Vorig jaar ging die onderscheiding naar de Noorse spits Ada Hegerberg.

De jury bestaat uit de bondscoaches van de zestien landen die meededen aan het EK in Nederland, de trainers van de acht kwartfinalisten in de laatste editie van de Champions League en een select groepje journalisten. Met Vivianne Miedema (vierde), Jackie Groenen (zevende) en Shanice van de Sanden (tiende) telt de top tien nog drie internationals van Oranje.

Mannen

Bij de mannen zijn Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Gianluigi Buffon de drie overgebleven kandidaten voor de Europees voetballer van het jaar. Messi en Ronaldo wonnen die UEFA-onderscheiding allebei al twee keer, de Argentijn in 2011 en 2015 en Ronaldo in 2014 en 2016. Tijdens de loting in Monaco worden niet alleen de beste voetballer en voetbalster van het seizoen gekozen, maar voor het eerst zijn er ook prijzen voor de beste keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller.