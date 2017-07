Martens in topvorm: Druk? Nee, dat voel ik eigenlijk niet

Lieke Martens weet dat alle ogen op haar zijn gericht bij het EK, maar dat maakt de linksbuiten van Oranje alleen maar sterker. De 24-jarige Limburgse zit in een fase waarin alles wat ze in haar hoofd bedenkt ook lukt met haar voeten.

,,Als er dingen van je worden verwacht, is het soms lastig om daaraan te voldoen. Maar het gaat me nu goed af'', zei Martens na het bereiken van de halve finales. ,,Druk? Nee, dat voel ik eigenlijk niet.''

De nummer elf van Oranje voetbalt onbevangen, alsof ze op een pleintje staat. In de openingsfase van de kwartfinale tegen Zweden haalde ze een paar keer achteloos de bal onder haar voet door. Kom maar op, ik ben voor niemand bang, straalde Martens uit. ,,Het gaat nu wel heel erg goed, dit heb ik ook niet eerder meegemaakt in mijn carrière. Maar bij de volgende wedstrijd ben ik deze al weer vergeten, dan begin ik weer op 'nul'. Dan moet ik er gewoon weer staan.''

Martens is hard op weg om dé ster van het EK te worden. Weliswaar werd Jackie Groenen na de winst op Zweden (2-0) door de UEFA gekozen tot beste speelster van de wedstrijd, maar iedereen was het erover eens dat die prijs eigenlijk al voor de derde keer op dit EK naar Martens had moeten gaan. Ze opende zelf na een half uur uit een vrije trap de score en leidde in de tweede helft met een prachtige opening de 2-0 van Vivianne Miedema in.

Martens rende na haar doelpunt naar de bank, achtervolgd door haar ploeggenotes. Want hoe goed ze zelf ook speelt, steeds benadrukt de linksbuiten dat alles draait om het team. ,,Ik kan er zo nog vier of vijf uitpikken die ook heel goed spelen. Dit is een echte teamprestatie.''