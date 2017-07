Martens is het middelpunt op dit EK

Zet één stap in het KNVB-gebouw in Zeist en het is duidelijk. Lieke Martens is hier dé vrouw. Zie haar zitten in het perszaaltje omringd door een legertje Zweedse journalisten. Martens speelde 3,5 jaar voor Rosengard in Malmö. Ze praat vloeiend Zweeds. En iedereen wil nu wat weten van de speelster die kan uitgroeien tot speelster van het toernooi.