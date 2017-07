Martens op zelfde veld als Messi: 'Ook vrouwen spelen tiki-taka'

Eerst komt natuurlijk het EK voor Lieke Martens, de potentiële smaakmaakster van de Oranjevoetbalsters op het toernooi in eigen land. En daarna begint haar grote avontuur bij FC Barcelona. De club die haar kocht van het Zweedse Rosengard. Er is een flinke transfersom betaald, vrij ongebruikelijk in het vrouwenvoetbal. Hoeveel? Martens lacht. ,,Dat mag ik niet zeggen. Maar zo’n beetje hetzelfde bedrag waarvoor spelers vanuit de Jupiler League naar de eredivisie vertrekken.’’