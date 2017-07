Matavz helpt Vitesse voorbij FC Emmen

De Mos kritisch: Oranje-vrouwen technisch matig en onbeholpen

10:37 Voetbalanalyticus Aad de Mos gaat niet mee in de euforie die rond de voetbalsters van Oranje heerst. Nederland mag dan in de ban zijn van de ploeg die zich gisteren plaatste voor de kwartfinales van het EK voetbal, de voormalig voetbaltrainer is dat allerminst.