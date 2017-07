Matchwinner Van de Sanden: Dit is een droom die uitkomt

Als Shanice van de Sanden na de wedstrijd de trap van Stadion Galgenwaard afdaalt, loopt ze het gejuich tegemoet. Ze straalt van geluk. ,,Ik ben best emotioneel. Utrecht is mijn stad. Dat ik hier het eerste doelpunt van het EK kan maken doet me daarom ook veel," zegt de razendsnelle rechtsbuiten, die in clubverband uitkomt voor de Engelse topclub Liverpool. ,,Maanden ben je bezig met de voorbereiding en dan, bam, de ontlading op de eerste avond. Dit is echt geweldig hoor." Van de Sanden zwaaide na haar goal naar de hoofdtribune, waar ook het koninklijk echtpaar zat. ,,Het kwam in een fractie van een seconde in me op om daar naartoe te gaan. Ik pakte even m'n momentje. Ik heb naar de koning gezwaaid en ja, hij zwaaide terug. Dat gaf me kippenvel. Dit is een droom die uitkomt. En hopelijk wordt die droom alleen maar groter. Dit is pas het begin.'' De overwinning werd na afloop uitgebreid gevierd op het veld, waarbij Van de Sanden het uitzinnige publiek in Stadion Galgenwaard nog eens extra opzweepte. ,,Zo'n vol stadion geeft me kracht. Die mensen komen allemaal voor ons. Dan winnen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor hen.''