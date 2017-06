Mathijsen technisch directeur bij Willem II

Mathijsen (37) keerde vorig jaar als manager terug bij Willem II, de club waarbij hij zelf van 1999 tot en met 2004 in het eerste elftal had gespeeld. ,,We zijn erg tevreden over het werk dat Joris sinds zijn komst verricht heeft'', aldus Van Gool. ,,Door hem tot technisch directeur te benoemen, spreken wij ons vertrouwen in Joris uit. Het is dan ook een logische stap dat we zijn verantwoordelijkheden uitbreiden en daarmee de club verder versterken.''