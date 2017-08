Met Feyenoorder Gustafson handhaaft Roda JC zich

Nu, een half jaar later, is Roda JC nog niet heel veel stappen dichterbij Camp Nou of Parc des Prinses, lijdt de clubportemonnee allesbehalve aan obesitas, en brengt Korataev zijn tijd door in een Arabische cel. Wat in de tussentijd verder nog gebeurde, zullen we u in dit korte stukje maar besparen. Maar toch, in notendop: een komen en/of gaan van spelers, trainers en adviseurs. En een degradatie die, dankzij verlosser Huub Stevens, maar ternauwernood voorkomen werd.



Het moet daarom allemaal weer anders, vindt men in het Parkstad Limburg Stadion. Of beter: rustiger, stabieler. Om dat te bereiken, is Harm van Veldhoven als technisch directeur teruggekeerd op de plek waar hij als trainer successen vierde. En werd later Robert Molenaar (tot voor kort FC Volendam) als coach binnengehaald. ‘Een tussenjaar’, zo betitelt de nieuwe technische leiding het aankomende seizoen. Want: er valt nogal wat te repareren bij het geel/zwarte voetbalbolwerk, zeker na het vertrek van doelman Benjamin van Leer naar Ajax.