Miedema opgelucht: Fijn dat-ie er eindelijk in ligt

Cercle drukt Willem II met neus op feiten

20:13 BRUGGE - Het bezoek aan Cercle Brugge maakte veel duidelijk bij Willem II. Trainer Erwin van de Looi weet na de 5-2 nederlaag wie hij de meeste speeltijd moet gunnen op het middenveld. Dat zijn niet Thom Haye en Anouar Kali, die in de rust met een 3-0 achterstand op het bord in de kleedkamer achterbleven. Bovendien werd zichtbaar dat Kostas Tsimikas verdedigend kwetsbaar is. Willem II verloor uiteindelijk met 5-2.