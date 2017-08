Mr. Voorbereiding klaar voor basisplaats bij Excelsior

En dat is een stuk sneller dan in zijn periode bij AZ, waar de aanvallende middenvelder in 2010 en 2011 het beste op schot was voorafgaand aan de competitie, maar uiteindelijk pas in oktober 2012 debuteerde in de eredivisie. ,,Natuurlijk vroeg ik me wel af waarom ik geen kans kreeg. Maar ik was jong, vond dat ik gewoon hard moest werken en mijn mond moest houden. Dus ben ik pas in mijn laatste seizoen (2012-’13) op trainer Gertjan Verbeek afgestapt.”