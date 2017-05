Na promotie wacht NAC warme zomer

BREDA - In vier wedstrijden in de nacompetitie hield trainer Stijn Vreven vier keer vast aan dezelfde elf spelers. De vraag is: Wie zien we in het nieuwe seizoen terug in de eredivisie? Een overzicht van de basiself: Brondeel; Sporkslede, O'Neill, Meijers, Horsfield; Verschueren, Garcia, El Allouchi; Korte, Dessers en Agyepong.

Van tenminste de helft van het team dat in Nijmegen aan de basis stond van de terugkeer naar de eredivisie, is het allerminst zeker dat zij volgend seizoen het geelzwart dragen. De grootste uitdaging wordt om het gat op te vullen dat Cyriel Dessers achtergaat laten. De spits wilde gisteren rondom de hulding op de Grote Markt evenwel niets over zijn toekomst kwijt.

Verzilveren

Tot verdriet van de supporters lijkt publiekslieveling Cyriel Dessers zijn laatste wedstrijd te hebben gespeeld voor NAC.

De clubtopscorer staat op het punt om zijn gouden jaar, 29 goals en 13 assists in 40 wedstrijden, te verzilveren met een transfer naar FC Utrecht. Zijn zaakwaarnemer verwacht woensdag of anders donderdag meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. In de nacompetitie was hij hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de promotie door 7 van de 9 Bredase treffers voor zijn rekening te nemen.

De gewilde Belg is ondanks een doorlopende verbintenis tot medio 2019, niet te houden voor NAC. De waarde van Dessers wordt geschat op zo'n 400.000 euro. Ook middenvelder Arno Verschueren (nog twee jaar contract) staat er goed op in de eredivisie. De stille kracht kan rekenen op veel interesse, maar lijkt door de promotie te blijven. Bij NAC krijgt Verschueren in een vertrouwde omgeving, waar ze bovendien veel vertrouwen in hem hebben, de kans om op het hoogste niveau zijn minuten te maken.

Tot op heden staat alleen vast dat Jorn Brondeel vertrekt. De doelman heeft voor vier jaar getekend bij FC Twente. Voor hem zal een vervanger worden gehaald, met de opmerking dat Andries Noppert op de deur staat te rammelen om de rol van eerste keeper over te nemen. De vraag is alleen of de clubleiding een ervaren man wil strikken als opvolger van Brondeel. Of dat Noppert in de voorbereiding op basis van gelijkwaardigheid de concurrentiestrijd aan mag gaan met een jonge talentvolle collega. Zoals Nigel Betrams (Willem II) waar inmiddels meerdere gesprekken mee gevoerd zijn.

Cryptisch

Aanvoerder Shane O'Neill was gehuurd van Apollon Limassol en is nog een jaar verbonden aan de Cypriotische club. Direct na het behalen van de promotie bleef hij cryptisch over zijn toekomst, hij zei dat zijn eerste opdracht op zijn Europese reis volbracht is.

De Amerikaanse verdediger staat open voor een langer verblijf, maar is ook afhankelijk van wat NAC met hem wil. Zijn kompaan achterin, Bart Meijers, is immer in onderhandeling met de club. Zondag na de wedstrijd tegen NEC gaf hij opnieuw aan dat hij verwacht spoedig zijn handtekening te zetten onder zijn eerste (driejarig) profcontract.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Cyriel Dessers heeft meer dan waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd gespeeld voor NAC. Hij staat in de belangstelling van meerdere clubs uit de eredivisie. FC Utrecht is de belangrijkste gegadigde. © Erik Pasman

Wat voor Noppert geldt, geldt in mindere mate echter ook voor Meijers. De laatste drie maanden is de verdediger uitgegroeid tot een vaste waarde, de komst van een meer ervaren leider voor de defensie kan nadelig uitpakken voor hem. Meijers is in korte tijd samen met Mounir El Allouchi als jeugdproduct uitgegroeid tot uithangbord van de regio.

Middenvelder El Allouchi verlengde onlangs zijn aflopende contract met twee jaar. Daarnaast liggen rechtsback Fabian Sporkslede en vleugelaanvaller Giovanni Korte beiden tot de zomer van 2019 vast.

Van de twee enige Manchester City huurlingen met een basisplaats, hebben Manu Garcia en James Horsfield aangegeven met NAC de eredivisie in te willen. Zij zullen zich na de vakantie eerst in Manchester melden om te horen wat de Engelse club met hen van plan is. Pas daarna kunnen zij eventueel het vliegtuig pakken naar Nederland.

Laatste woord

Uiteindelijk is het laatste woord aan de spelers. Het vooruitzicht dat de twee een heel seizoen iedere week op het hoogste niveau onder weerstand spelen, weegt zwaar voor het duo. Als het aan Garcia en Horsfield ligt, blijft het Bredase avontuur niet beperkt tot een half jaar.

Brandon Barker en Ashley Smith-Brown hebben daarentegen wel hun laatste wedstrijd gespeeld.

Van buitenspeler Thomas Agyepong is nog onduidelijk wat zijn toekomstperspectief is. De Ghanees kwam tot een maand geleden amper in de plannen voor, maar in de slotfase van dit seizoen heeft hij zich onderscheiden. Daarbij speelt op de achtergrond mee dat de 18-jarige jeugdspeler Bodi Brusselers in december door NAC voor 3,5 is vastgelegd.