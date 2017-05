NAC keert terug in de eredivisie, NEC degradeert

In de heenwedstrijd in het Rat Verlegh Stadion, waarin NAC met 1-0 te sterk was, waren beelden ook al cruciaal in het wedstrijdverloop. Toen werd een rode kaart voor NEC-verdediger Wojchiech Golla bij nader ingezien ingetrokken. En alsof het er bij hoorde in deze 'kleine klassieker', ontstond de daaropvolgende goal ook nadat Blom de beelden had bekeken. Zodoende kende hij alsnog een strafschop toe na een overtreding van NAC-verdediger Bart Meijers. Gregor Breinburg, die eerder met de kop al dichtbij was geweest, tekende voor de 1-1.



Hoop trok door het Nijmeegse stadion. Maar nadat Dessers vervolgens dé kans op de tweede Bredase treffer onbenut had gelaten, tekende hij kort daarna alsnog voor de 1-2. Daarmee leek het verzet gebroken van de thuisclub. Want alsof het bij die stand al niet moeilijk genoeg was voor de ploeg van interim-coach Ron van de Groot, kreeg Mohamed Rayhi even later rood na een harde tackle op NAC-aanvaller Giovanni Korte. Voor de derde maal in de wedstrijd werd de straf uitgedeeld op basis van de beelden.