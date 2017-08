NEC begint met overwinning, nederlaag voor Eagles

Go Ahead Eagles, de andere degradant, ging in een spectaculair duel onderuit bij MVV: 4-3. Sam Hendriks (twee doelpunten) en Pieter Langedijk brachten de bezoekers uit Deventer tot drie keer toe aan de leiding. Christophe Janssens, Jonathan Okita en Marvin Ogunjimi maakten gelijk voor MVV. In de slotfase tekende Okita voor het winnende doelpunt.



Fortuna Sittard mag zich op basis van het doelsaldo de eerste koploper van dit seizoen noemen. De nummer zeventien van vorig seizoen haalde uit tegen FC Dordrecht: 5-1. Finn Stokkers scoorde tweemaal voor de thuisploeg.