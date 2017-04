NEC breekt met Hoekman na gewraakt interview

Veelvraat Ajax wil alles

15:49 Ajax is vol in een titelstrijd met rivaal Feyenoord verwikkeld, maar trainer Peter Bosz ziet de Europa League niet als een hinderlijke onderbreking. Niet zo gek ook, want Ajax kan morgenavond via het Duitse Schalke 04 voor het eerst sinds 1997 weer een halve finale van een Europees toernooi behalen.