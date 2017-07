NEC-coach Bogers voelt zich geen tweede keus

Ook voor Adrie Bogers zelf was het een verrassing dat technisch directeur Remco Oversier uiteindelijk bij hem uitkwam, zo bekende de nieuwe hoofdtrainer van NEC dinsdagmiddag bij zijn presentatie in De Goffert. ,,Toen ik voor het eerst naar Nijmegen reed, had ik hier niet aan gedacht.”

Bogers ging er eind vorige maand namelijk vanuit dat hij de komende twee seizoenen assistent-trainer zou zijn. Dat hij een rol in de luwte zou krijgen. Maar tien dagen na zijn aanstelling wijzigde zijn functie en staat de voormalig trainer van Sparta weer vol in de schijnwerpers. ,,Afgelopen weekeinde kwam alles in een stroomversnelling. Uiteindelijk heb ik er niet lang over moeten nadenken of ik het wel zou doen. NEC is een mooie club om te werken. Voor mensen op kantoor, voor spelers en ook voor mij als trainer. Dat wil ik ook uitstralen.”

,,Dat NEC me vraagt om hoofdtrainer te worden is ook een blijk van waardering”, vervolgt de 52-jarige oud-profvoetbal van onder meer NAC en Willem II. ,,Hoewel ik hier nog maar anderhalve week ben, heb ik nu al een goed gevoel bij deze club. Er is wederzijds vertrouwen. Dat is voor mij het belangrijkste. Doorslaggevend om goed te presteren.”