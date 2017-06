NEC'er Kadioglu (17) staat in belangstelling van Vitesse

De 17-jarige Ferdi Kadioglu staat in de belangstelling van Vitesse. De Arnhemmers hebben bij NEC geïnformeerd naar de transferstatus van het talent. Vanuit Nijmegen is gemeld dat een overgang vooralsnog onbespreekbaar is.

,,Vitesse heeft geïnformeerd naar Ferdi Kadioglu”, stelt technisch directeur Remco Oversier van NEC, die afgelopen week overkwam van RKC Waalwijk. ,,En dat is ook de status. Er is geen concreet bod neergelegd. We zijn absoluut niet in de fase van onderhandelen.”

NEC vindt een vertrek van Kadioglu onbespreekbaar. De jeugdinternational uit eigen opleiding moet het boegbeeld van de club worden. Helemaal na de degradatie uit de eredivisie. NEC zet waar mogelijk in op eigen kweek. Alleen bij een ‘buitenproportioneel bod’ gaat de Nijmeegse club aan tafel. De kans dat zo’n bod uit Nederland komt, acht de leiding niet groot, verklaart Oversier. Ook FC Utrecht en Ajax zijn in beeld voor Kadioglu. De middenvelder/aanvaller maakte vorig jaar augustus op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de eredivisie. Hij speelde afgelopen seizoen 27 duels voor NEC, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf.

Overweldigende belangstelling

,,Er is een overweldigende belangstelling, ook uit het buitenland”, zegt Oversier. ,,Daar worden andere transfersommen betaald. Maar vooralsnog bestaat ons antwoord aan elke club uit drie letters: Nee.”

Dat Kadioglu bij Vitesse op het vizier staat, is niet vreemd. Hij geldt als één van de grootste talenten in Nederland en is ook de spelmaker bij Oranje Onder 19. Daarmee wordt hij in binnen en buitenland gevolgd. Vitesse gaat desgevraagd niet in op namen van spelers.