NEC ondanks overwinning naar nacompetitie, FC Emmen tegenstander

NEC begon sterk in Heerenveen. In de openingsfase waren de Nijmegenaren via Kevin Mayi twee keer gevaarlijk. De aanvaller kan Heerenveen-doelman Erwin Mulder niet verschalken. Dat geldt wel voor verdediger Wojciech Golla; zijn inzet werd voor de doellijn weggewerkt.



Groeneveld

Na een klein halfuur krijgt NEC dan haar beloning. Dario Dumic geeft een crosspass op Arnaut Groeneveld. De vleugelspeler omspeelt doelman Mulder en schiet de 0-1 binnen. Na die treffer kreeg NEC nog een aantal mogelijkheden, tot scoren kwam het voor rust niet meer.Na de thee veranderde het spelbeeld. NEC kon in de eerste helft mee met Heerenveen, in het begin van het tweede bedrijf was het vooral de thuisploeg met het overwicht. De Friezen dwingen NEC tot reageren, maar komen niet tot scoren. Dat lukte NEC wel. Net als vorige week tegen AZ, was Taiwo Awoniyi opnieuw trefzeker uit een corner: 0-2. Na die bevrijdende treffer zocht NEC nog naar doelpunten, maar vond vooral doelman Mulder op die weg. Heerenveen had het beste van het spel in de slotfase, maar kon niets meer aan de achterstand doen.



Nacompetitie

NEC is ondanks deze overwinning veroordeeld tot nacompetitie. Lang leek het erop dat Go Ahead Eagles en Sparta de punten deelden. De Rotterdammers maakte uiteindelijk de 1-2, waardoor zij veilig zijn. NEC sluit het seizoen af als 16e, voor Roda JC (17e) en degradant Go Ahead Eagles.



In de nacompetitie is FC Emmen de eerste tegenstander van NEC. Mocht de Nijmeegse formatie die dubbele ontmoeting (donderdag en zondag) winnen, wacht een tweeluik tegen de winnaar van FC Volendam - NAC Breda.