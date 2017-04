NEC werkt onder Pothuizen aan het vertrouwen

Pothuizen vult aan: ,,We doen nu veel simpele dingen. Daar zit toch alles in en het is goed voor het vertrouwen.’’

Na het weekeinde begint de echte voorbereiding op AZ, dat over tien dagen naar De Goffert komt. Pothuizen: ,,Als je zoveel wedstrijden achter elkaar verliest, dan hebben de spelers geen vertrouwen. Maar dat deze groep er niets van kan, daar moeten we eens mee ophouden. Het belangrijkste is dat de spelers plezier hebben. Dan kun je ver komen en kun je een kentering krijgen. Er zijn nog twee wedstrijden in de competitie. Fritz Korbach zei altijd dat er drie mogelijkheden zijn. Winnen, gelijk spelen of verliezen.’’