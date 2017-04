NEC zet ervaren rot naast Hyballa

Vak-P herkent zich niet in verhalen over Satudarah: 'Niet geïntimideerd'

9 april De supportersvereniging Vak-P van FC Twente herkent zich niet in het beeld dat de supportersvereniging geen eigen baas meer zou zijn in het eigen home. Het onderkomen van Vak-P in De Grolsch Veste was donderdagavond tijdens FC Twente-PSV doelwit van een politieactie vanwege veronderstelde handel in harddrugs en vermeende intimidatie door leden van motorclub Satudarah.