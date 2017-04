Neres draait warm, Manu in recordtempo van het veld

Iedere eredivisiewedstrijd is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van databureau Opta.

Sparta - Excelsior 2-3

• Door de 3-2 zege hebben Excelsior en Sparta na 30 speelronden evenveel punten (28), doelpunten (37), tegendoelpunten (56) en dus exact hetzelfde doelsaldo (-19); de Kralingers staan op onderling resultaat boven de Spangenaren.



• Slechts 64 procent van de passes tijdens Sparta – Excelsior kwam aan bij een ploeggenoot, een lager percentage dan in elke andere eredivisiewedstrijd dit seizoen.



• Excelsior boekte de eerste uitzege in de eredivisie sinds speelronde 1, toen met 2-1 bij FC Twente werd gewonnen.



• Stanley Elbers is de eerste speler die in één Eredivisieseizoen in drie verschillende Rotterdamse derby’s trefzeker is sinds 1986/87 (toen 4 verschillende spelers, waaronder Simon Tahamata in 4 duels).

Volledig scherm Stanley Elbers viert zijn goal voor de 1-2 © ANP Pro Shots

Vitesse - Heerenveen 4-2

• Voor Ricky van Wolfswinkel was het zijn eerste hattrick in de eredivisie. Het was tevens de eerste Vitesse-hattrick in de competitie sinds 3 oktober 2014 (Marko Vejinovic tegen ADO Den Haag).



• Van Wolfswinkel is de eerste speler met een doelpunt met zijn linkerbeen, rechterbeen en hoofd in één eredivisieduel sinds Luuk de Jong op 12 september 2015 (SC Cambuur - PSV, 0-6).



• Heerenveen verloor voor het eerst in de clubhistorie zeven opeenvolgende eredivisiewedstrijden op vreemde bodem.



• De in de 75ste minuut ingevallen Martin Ødegaard creëerde meer kansen voor zijn teamgenoten (4, inclusief een assist op Sam Larsson) dan iedere andere speler in de gehele wedstrijd.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel © PICS UNITED

ADO Den Haag - FC Groningen 4-3

• De 3-0 voorsprong na 23 minuten was de snelste voor ADO in een eredivisieduel sinds 22 december 1991 (toen 3-0 na 13 minuten, ADO Den Haag - FC Volendam, eindstand 5-0).



• Mike Havenaar was voor het eerst in zijn carrière trefzeker in vier eredivisieduels op rij.



• FC Groningen is de eerste ploeg die drie keer weet te scoren na een 4-0 achterstand sinds 22 mei 2005 (toen Feyenoord - ADO Den Haag, 6-3).



• Bryan Linssen scoorde in zijn laatste vijf eredivisiewedstrijden even vaak als in zijn vijftig Eredivisieduels daarvoor (6 doelpunten).

Volledig scherm Mike Havenaar (M) heeft de 3-0 gescoord © ANP Pro Shots

NEC - Ajax 1-5

• De laatste keer dat Ajax een grotere uitzege in de Eredivisie boekte was op 19 augustus 2012, toen de Amsterdammers met 1-6 wonnen bij NEC.



• Geen speler noteerde meer schoten op doel (5), gecreëerde kansen (3) en voorzetten (7) dan David Neres.



• Het was de snelste 0-2 tussenstand voor Ajax in een uitwedstrijd in de eredivisie sinds 4 december 1994, toen Clarence Seedorf al na drie minuten de 0-2

maakte op bezoek bij FC Volendam.



• Ferdi Kadioglu maakte voor NEC zijn vierde doelpunt als invaller dit seizoen, alleen Henk Veerman scoorde vaker als invaller (5 keer).

Volledig scherm Bertrand Traore (L) en David Neres (R). © EPA

Go Ahead Eagles - Heracles 1-4

• Robert Maaskant kreeg meer doelpunten tegen in zijn eerste drie eredivisieduels als trainer van Go Ahead dan iedere andere coach (13).



• Samuel Armenteros is de eerste Heracles-speler ooit met zestien eredivisiegoals in één seizoen; hij passeerde Everton die vijftien keer scoorde in 2010/11. Armenteros staat nu tweede op de all-time topscorerslijst van Heracles Almelo in de eredivisie met veertig goals, achter Everton (70).



• De rode kaart van Elvis Manu na twaalf minuten was de snelste ooit voor Go Ahead in de eredivisie.



• Geen ploeg scoorde dit seizoen vaker minimaal vier treffers in de eerste helft van een eredivisieduel dan Heracles Almelo (2 keer, ook 4 treffers voor rust tegen Heerenveen).

Volledig scherm Samuel Armenteros viert de 0-2 © ANP Pro Shots

AZ - Roda JC 1-1

• AZ leed puntenverlies in zeven van de negen competitiewedstrijden tegen de huidige vijf onderste ploegen in de eredivisie (W2, G7 - 14 punten verspeeld in totaal).



• Wout Weghorst miste voor de tweede keer dit seizoen een strafschop in de competitie en is daarmee de eerste AZ-speler met twee gemiste strafschoppen in een eredivisieseizoen sinds David Loggie in 1986/87.



• Roda JC kreeg sinds de winterstop al zes strafschoppen tegen, samen met Go Ahead Eagles het hoogste aantal van alle eredivisieploegen.



• Vijf van de laatste zeven eredivisietreffers van Roda JC werden met het hoofd gemaakt.

Volledig scherm Wout Weghorst © ANP Pro Shots

PEC Zwolle - Feyenoord 2-2

• Alleen Heracles Almelo (18) en FC Utrecht (14) pakten dit seizoen meer punten na een achterstand dan Feyenoord (13).



• Dankzij de assist van Eric Botteghin hebben nu alle veertien veldspelers van Feyenoord die minimaal tien duels speelden dit seizoen een competitiedoelpunt voorbereid.



• Voor de zesde keer dit seizoen eindigde het eerste schot dat Feyenoord tegen kreeg in een wedstrijd in een doelpunt, samen met Vitesse het hoogste aantal van alle eredivisieploegen.



• Feyenoord kreeg dit seizoen vijf doelpunten tegen in de eerste vijf minuten van eredivisieduels, minimaal twee meer dan elke andere ploeg.

Volledig scherm Feyenoord-speler Jens Toornstra en Michiel Kramer balen na de eredivisiewedstrijd PEC Zwolle - Feyenoord. © ANP

FC Utrecht - FC Twente 3-0

• Met de 3-0 overwinning evenaarde FC Utrecht hun grootste overwinning ooit op FC Twente in de eredivisie (eerder ook 3-0 op 5 oktober 2008).



• FC Twente verloor in 2017 al tweemaal met minimaal drie doelpunten verschil, één keer vaker dan in het gehele kalenderjaar 2016.



• Alleen Arjen Robben (7443), Georginio Wijnaldum (6682) en Jetro Willems (5915) maakten deze eeuw meer speelminuten als tiener in de eredivisie dan Hidde ter Avest (5646 - 90 minuten tegen Utrecht).



• Gyrano Kerk scoorde voor het eerst in twee eredivisiewedstrijden op rij en was betrokken bij vier doelpunten in zijn laatste vier competitieduels (2 goals, 2 assists).

Volledig scherm Sebastien Haller, Nacer Barazite, Ramon Leeuwin, Yassin Ayoub, Gyrano Kerk, Wout Brama en Sofyan Amrabat vieren feest © VI IMAGES / Gerrit van Keulen

PSV - Willem II 5-0

• Andrés Guardado is de eerste PSV-speler die bij minimaal vier goals (1 goal, 3 assists) betrokken is in een competitieduel sinds Dries Mertens tegen ADO Den Haag in februari 2013 (2 goals, 2 assists). Guardado gaf dit seizoen meer assists uit dode spelmomenten dan iedere andere Eredivisiespeler (5, waaronder 2 in dit duel).



• Willem II leed de grootste competitienederlaag sinds december 2014, toen er met 5-0 werd verloren op bezoek bij Ajax.



• Een kwart van alle tegendoelpunten van Willem II in uitduels dit seizoen viel in deze ontmoeting met PSV (5 van de 20 - 25%).



• PSV maakte dit seizoen twaalf doelpunten uit hoekschoppen, minimaal vier meer dan elke andere eredivisieploeg.