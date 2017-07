Nog vraagtekens bij de grote onderhoudsbeurt van PSV

Als de spelers van PSV deze week hun hotel in de late avonduren al via de regenpijp hadden willen verlaten, is het maar de vraag of ze er de puf voor hadden.

Met twee trainingen van anderhalf tot ruim twee uur per dag was er sowieso al weinig ruimte om op zoek te gaan naar het zoet buiten de hotelmuren en het trainingsveld in Zwitserland. Bovendien was de technische staf wel zo wijs om een oord te zoeken waar de toeristen in de zomer met een lampje te zoeken zijn. Verbier bruist alleen in de winter, als Pluvius in plaats van vocht een deken van sneeuw over de Zwiterse Alpen legt. Een handjevol stille genieters is in juli en augustus getuige van het natuurschoon.

Raften

Gistermiddag nam de ploeg van Phillip Cocu voor het eerste deze week wat langer afstand van het Zwitserse gras. Staf en spelers lieten de loting voor het naderende Europa League-avontuur op zich inwerken tijdens een paar uur raften. In het woeste water hoopten de PSV'ers teamgeest te kweken om over twee weken het Zwiterse FC Luzern of (waarschijnlijk) de Kroaten van NK Osijek te kunnen bedwingen. De derde voorronde van de Europese B-divisie is niet waar PSV wil zijn, maar waar de club zich wel aan moet ontworstelen. De ploeg begint thuis (op 27 juli) en krijgt dan direct de kans om de seizoenkaarthouders, die gratis mogen komen, weer voor zich te winnen.

Veranderingen

Op dat moment moet duidelijk zijn of de veranderingen bij PSV voldoende zijn geweest om af te buigen van de doodlopende weg van vorig seizoen. De frisse inbreng van een paar aanwinsten, veel Jong PSV'ers en de nieuwe stafleden Ruud van Nistelrooij en Boudewijn Zenden biedt hoop. Aan de andere kant is er nog veel bij hetzelfde gebleven. De achterhoede is onvoldoende ververst en bovendien kwalitatief achteruit gegaan. Van Jordy de Wijs of Derrick Luckassen kan in redelijkheid nog niet verwacht worden dat zij Héctor Moreno even doen vergeten. PSV heeft internationale ervaring verloren en wil dat deels compenseren met jeugdig talent dat snel de weg naar boven wil ontdekken. In het seizoen 2013-2014 liep dat totaal verkeerd af, maar sloeg de balans ook te ver door naar de opleiding. Na vrijwel vruchteloze educatieve jaren moet de Eindhovense voetbalacademie nu sterk bijdragen aan de grote onderhoudsbeurt die PSV nodig had.

Vraagstukken

Daarnaast moet PSV nog meerdere vraagstukken oplossen. Technisch manager Marcel Brands laat zich in Zwitserland niet gek maken door het plukje journalisten dat de ogen op hem richt. Heeft hij nu een fiat van Chelsea om Marco van Ginkel te keuren, of niet? Is er al een bod op Jetro Willems of Santiago Arias? Op welke defensieve aankoop loert hij? Vragen die deze week nog niet te beantwoorden waren met ja of nee, of een naam. Op 1 september moet er een concurrerende selectie voor de landstitel staan, maar PSV moet al zoveel eerder aan de bak. Achter de nummer vier van Kroatië of de nummer vijf van Zwitserland moet in het Europa League-toernooi een rood kruis komen via de selectie die zich nu 880 kilometer van huis dagelijks in het zweet werkt.

Een selectie waar Van Ginkel in ieder geval meteen kan instromen, of hij nu vandaag, morgen of komende week aansluit. Een 'yes' vanuit Londen is daarvoor genoeg.