Oefenduel tussen PEC Zwolle en Gençlerbirligi gestaakt

De Turken waren niet meer zo vriendschappelijk toen scheidsrechter Danny Makkelie binnen 10 seconden twee gele kaarten gaf aan verdediger Ahmet Oguz. Toen Makkelie even later ook de heetgebakerde trainer Ümit Özat van de Turken wegstuurde, ging het helemaal mis.



De complete bank van Gençlerbirligi, de nieuwe club van Elvis Manu, stormde het veld op en Makkelie werd belaagd door spelers en stafleden. Ook Manu moest door spelers van PEC Zwolle worden weggetrokken bij de arbiter. Makkelie besloot na overleg met trainer John van 't Schip van PEC Zwolle om de wedstrijd te staken.



De ploeg van Van 't Schip won zodoende de 'vriendschappelijke' wedstrijd over tachtig minuten met 2-0, dankzij doelpunten uit de eerste helft van Erik Bakker (strafschop) en Youness Mokhtar.