Ons EK-journaal: stadion van FC Twente is helemaal uitverkocht

In dit EK-journaal is onder meer te zien: een portret van Daniëlle van de Donk, Jackie Groenen vertelt over haar grote idool Johan Cruijff en expert en oud-international Kirsten van de Ven vertelt over de komende tegenstander van de voetbalvrouwen: Engeland.