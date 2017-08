Ontevreden Pogba per direct weg bij Sparta

podcast Hirving Lozano breekt social media records PSV

7:00 De nieuwste Mexicaanse aanwinst van PSV, Hirving Lozano, is enorm populair op social media. Het filmpje van zijn debuut is nu al het best bekeken YouTube filmpje van een PSV-voetballer ooit. Een foto van Lozano maakt duizenden Mexicanen gek, zo vertelt Guus Pennings, manager Marketing en Media bij de Eindhovenaren, in de eerste aflevering van De Social Podcast.