Ook doelman Alblas van Ajax verdwijnt in de lappenmand

Duitsland begint te draaien met krappe zege op Italië

21 juli De Duitse voetbalsters hebben in Tilburg hun eerste overwinning behaald op het EK. De titelverdediger en achtvoudig kampioen van Europa versloeg Italië in het stadion van Willem II met 2-1. De winnende treffer kwam in de 67ste minuut van Babett Peter, die een strafschop benutte.