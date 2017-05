Ook Kuyt stopt op zijn hoogtepunt

'Dirrekie', zoals Kuyt vooral in Rotterdam door het leven gaat, bereikte zondag in de zinderende Kuip het absolute hoogtepunt van zijn lange carrière. Mooier wordt het niet meer, zo beseft de bijna 37-jarige aanvoerder van Feyenoord maar al te goed. Dirk gaat als een held de geschiedenisboeken in.

Het lichaam wil nog wel. Fysiek behoort de Katwijkse visserszoon nog altijd tot de besten van Feyenoord. Kuyt is echter moe in zijn hoofd. De afgelopen twee jaar hebben in mentaal opzicht veel gevraagd van de man die in 2015 als een verloren zoon werd onthaald in De Kuip. De blonde aanvaller was negen jaar eerder als publiekslieveling uit Rotterdam vertrokken met weliswaar 71 competitiedoelpunten op zijn naam, maar zonder prijs. En dat bleef knagen, ook toen hij daarna met Liverpool en Fenerbahçe wél zilverwerk veroverde.

Kuyt had een droom. En voor die droom moest alles wijken. Dag en nacht was Kuyt met Feyenoord bezig, zelfs tijdens vakanties. ,,Ik weet hoe egoïstisch ik de afgelopen twee jaar ben geweest. Alles moest wijken om dit doel te bereiken, zelfs mijn gezin bij tijd en wijle'', vertelde Kuyt zichtbaar geëmotioneerd, nadat zijn grote droom zondag was uitgekomen.

Uitgerekend hij, de kapitein van Feyenoord die zich de afgelopen maanden had moeten schikken in een bijrol, eiste in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo met een hattrick de hoofdrol voor zich op (3-1). Het laatste hoofdstuk van een jongensboek had niet mooier geschreven kunnen worden.

,,Vanaf de eerste dag dat ik hier terugkwam, heb ik een ongelooflijke last op mijn schouders gevoeld'', vertelde de man met het rugnummer 7, het shirtje waarmee ontelbaar veel fans van Feyenoord rondlopen. Kuyt bracht geloof, hoop en vertrouwen terug in Rotterdam. Iedere training liep hij vooraan, iedere wedstrijd ging hij voorop in de strijd. De KNVB-beker die Kuyt vorig jaar met Feyenoord veroverde, kon zijn honger nog niet stillen. 'Dirrekie' bleef dromen over zijn ultieme doel, het kampioenschap. Zondag werden Kuyt en in zijn spoor alle andere Feyenoorders beloond voor hun volharding.

,,Ik heb een WK-finale gespeeld, een finale van de Champions League, bij fantastische clubs gezeten, maar hier kan geen moment tegenop. Dit is het absolute hoogtepunt van mijn carrière'', zei de 104-voudig international van Oranje, die de schaal koesterde alsof het zijn vijfde kind was. Een mooier afscheid is niet denkbaar.

