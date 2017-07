Ook spelers kunnen Vitesse-fans niet naar Rotterdam lokken

De aanhang voelt er niets voor om met 'slechts' 1.200 Arnhemse fans in De Kuip hun helden te steunen, terwijl thuisclub Feyenoord zich gesteund weet door 50.000 supporters. De Johan Cruijffschaal is de traditionele seizoensopening tussen de landskampioen en de bekerwinnaar.

,,We hebben gesproken met de spelers Guram Kashia, Arnold Kruiswijk en Alexander Büttner. Daar waren ook trainers Henk Fraser, Edward Sturing en Nicky Hofs bij. Zij hebben geprobeerd de supporters over te halen om wel naar De Kuip te komen’’, zegt voorzitter Paul Koster van de supportersvereniging van Vitesse. ,,Hun opvatting was: liever 1.200 supporters, dan 0. We begrijpen dat ze er zo over denken, maar zij toonden ook begrip voor ons standpunt. We gaan dus niet naar de Kuip, maar zullen de spelers vanuit Arnhem gaan steunen.’’