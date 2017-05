Ook Toornstra verlengt contract bij Feyenoord

Stevens terug bij Roda JC: Ik doe het om de club te helpen

23 mei Huub Stevens (63) werd zojuist gepresenteerd als nieuw gezicht van de technische staf van Roda JC, dat zich opmaakt voor de cruciale finale in de play-offs tegen MVV. ,,We doen het samen, we zijn een team. Er is geen hiërarchie in wie dan ook”, aldus de ervaren oefenmeester.