Op bezoek bij Mihai Nesu: 'Petje af voor deze doorzetter!'

Ze had Nesu al vaker beloofd dat ze zou langskomen, maar telkens kwam het er niet van. „Het moest er nu toch écht maar eens van komen!”, schrijft Werdler, voor veel oud-spelers hét aanspreekpunt binnen de club, op de website van FC Utrecht.



Dus was ze afgelopen week in Roemenië om de oud-speler van FC Utrecht op te zoeken. „Het weerzien was heel fijn en ontroerend”, aldus Werdler. Natuurlijk praatten ze ook over de FC. „Mihai volgt vanuit Roemenië alles op de voet en weet precies welke spelers er nu voetballen”, vertelt Werdler. Nesu vroeg haar of zij het team en de trainer wil complimenteren met de goede prestaties van afgelopen seizoen en wenst ook de supporters mooie trips in Europa.