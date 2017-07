Op de tribunes bij het EK Vrouwen zitten láng niet alleen maar voetbalmeisjes

Om een beetje in de stemming te komen zijn ze vorige week ook naar de oefenwedstrijd tegen Wales geweest. Jordy is zich de afgelopen tijd maar eens extra gaan verdiepen in de spelers. ,,Er zitten echt goede voetballers bij. Ik vind het steeds leuker om naar te kijken.'' Zijn broer knikt. Ze hebben vooraf al het vertrouwen in de wedstrijd. Winnen gaat zeker lukken. Ze worden wel gek van hun mannelijke evenknieën, met al hun voordelen over vrouwenvoetbal. Want dat heerst er nog steeds, vinden ze. ,,Slaat eigenlijk nergens op.''



Als de spelers eenmaal binnen zijn, stroomt het stadion langzaam vol. In de rij voor een van de ingangen staan twee FC Utrecht-supporters. ,,Als ze m’n stoeltje maar heel houden'', bromt er een. Zijn vriend maakt zich minder zorgen. ,,Gast. Stel je niet aan.'' En gelijk heeft hij, want er als er één ding ontbreekt op de tribunes dan is het wel enige vorm van agressie. Er wordt wel veel geluid gemaakt, maar een onvertogen woord, of een boze blik richting tegenstander Noorwegen lijkt volledig uitgesloten.