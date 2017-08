Op naar weer zo'n mooie lente

De eredivisie blijft, ondanks alles, een competitie om te omarmen. Fris talent, nieuwe helden, verse dromen: de eredivisie is eindelijk weer begonnen. Het is een competitie om te koesteren, ondanks alle zorgen en gebreken. De kip mag dan weer zijn kaalgeplukt, een mand vol verse eieren ligt al klaar.

Door Sjoerd Mossou

De eredivisie begon gisteravond op een groene lap plastic, in een stadion met de naam 'Cars Jeans Stadion', bij een club in handen van een Chinese eigenaar, maar desondanks geen cent te makken.

Vanavond in Arnhem spelen twee Engelse filiaalteams tegen elkaar, de een met zes jonge spelers van Manchester City in de selectie, de ander met vier talenten van Chelsea. Vitesse en NAC, oud-Hollandse voetbalbolwerken nota bene, tegenwoordig opleidingsteams van de Britse elite.

Wordt dit een verhaal vol geklaag en cynisme? Nee, vrees niet. De eredivisie is weer begonnen nota bene, eindelijk, de competitie die ons zo recht in het hart raakt. Die heerlijke verzameling van fijne voetbalclubs, allemaal met hun eigen identiteit en hun eigen achterban.

Volledig scherm De eredivisie begon gisteravond op kunstgras met ADO Den Haag - FC Utrecht. © ANP Pro Shots

Spannend en meeslepend

Een competitie die er patent op heeft tot de laatste speeldag spannend en meeslepend te zijn. Een competitie met comfortabele, sfeervolle en goed gevulde stadions. Met voetbal dat lang niet altijd goed is misschien, maar wel heel vaak aantrekkelijk, dankzij eeuwig jong talent en steeds weer nieuwe helden.

Er valt genoeg te klagen, over dat vroeger alles beter was bijvoorbeeld. In veel opzichten is dat ook zo; pak er maar eens een seizoengids bij uit pakweg 1996 of 2001. Je struikelt over de grote namen, ook bij de wat kleinere clubs, zelfs in de eerste divisie. Elk elftal had wel een paar routiniers van statuur, van John de Wolf bij VVV tot Ruud Hesp, die in 2000 nog doodleuk van FC Barcelona naar Fortuna Sittard ging.

Spelers zoals Ronaldo - de Braziliaan - en later Zlatan Ibrahimovic kwamen vol ambities in Nederland spelen. Edwin van der Sar, Frank en Ronald de Boer, Mark van Bommel, Paul Bosvelt, Jaap Stam: ze vertrokken pas toen ze volwaardig international waren.

Volledig scherm PSV'er Ronaldo (r) passeert Feyenoord-verdedigers John de Wolf en Errol Refos. © ANP

Realiteit van nieuwe tijden

Maar accepteer ook de realiteit van nieuwe tijden - lang niet alles was vroeger beter. Na jaren van overheidssteun en doldrieste escapades worden vrijwel alle Nederlandse clubs tegenwoordig degelijk geleid. Lagere salarissen in de middenmoot en daaronder. Smallere selecties. Amper gekke fratsen met spelersfondsen, hypotheken op de toekomst, luchtkastelen.

In de krappe Nederlandse markt vraagt dat soms ook offers. Het gat tussen de traditionele top 3 en de rest is budgettair immens geworden, nu hemelbestormers als FC Twente en AZ definitief zijn afgehaakt in de wedrace. Zolang het televisiegeld verdeeld wordt zoals nu, zal die kloof alleen maar groeien.

De rest tracht ondertussen verbeten om creatief te zijn, aan klantenbinding te doen, sponsors te pleasen, spelers te lenen. Het leidde tot stadionnamen als 'Noordlease Stadion' en 'Mac3Park Stadion'. De ene club heeft een particuliere eigenaar, de ander een samenwerkingsverband, de volgende bespaart wat geld met kunstgras.

En zo zoekt elke club naar slimme manieren om het verschil te maken, met wisselend succes. Het gedegradeerde NEC liet zijn spelersbeleid bepalen door een extern bureau, met alle gevolgen van dien.

NAC zocht hulp bij Manchester City. PEC Zwolle leunde lange tijd op het netwerk van spelersmakelaar Mino Raiola. Roda JC gokte op een man die Aleksei Korotajev heet, maar die nu alweer maanden in een gevangenis zit in Dubai vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque. Sparta haalde deze zomer vrijwel alleen maar onbekende buitenlanders. AZ zet dit seizoen nadrukkelijk in op de eigen jeugd, waarin het jarenlang heel bewust investeerde.

Volledig scherm Frits Schrouff, Aleksei Korotajev en Nicolas Anelka tijdens de presentatie bij Roda JC. © ANP Quote Roda JC gokte op een man die Aleksei Korotajev heet, maar die nu alweer maanden in een gevangenis zit in Dubai vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque

Exodus

Onmiskenbaar vertrok er weer een heel leger aan topscorers, blikvangers en toptalenten. Sébastian Haller, Enes Ünal, Davy Klaassen, Andrés Guardado, Dirk Kuyt, Eljero Elia, Davy Pröpper, Rick van Drongelen en ga zo maar door. ,,En er vertrekken er nog meer'', voorspelt zaakwaarnemer Rob Jansen. ,,Let op, het is nog lang geen eind augustus.''

Bij PSV is al een exodus ontstaan, waar straks ook Luuk de Jong en Jeroen Zoet nog zomaar de benen kunnen nemen. En wie durft er geld op te zetten dat Davinson Sánchez en Kasper Dolberg op 31 augustus nog bij Ajax spelen?

Het is de wetmatigheid van de voetbalmarkt, waarin de eredivisie een soort kip is waar je de mooiste veren uit kunt plukken, hoe hevig het beest zich ook tracht te verzetten. Gelukkig broedt de kip alweer op verse eieren.

,,Dat vind ik nog steeds het boeiendst aan de eredivisie'', zegt Arnold Bruggink, oud-voetballer en analyticus van FOX Sports. ,,Dat er altijd weer nieuw, vaak piepjong talent opbloeit. Spelers van wie nu nog niemand heeft gehoord, maar over wie we straks elke avond praten. Neem Calvin Stengs van AZ, vorig jaar in de play-offs, of Justin Kluivert bij Ajax. En zo krijg je er dit seizoen weer een heleboel.''

Volledig scherm Calvin Stengs en Joris van Overeem. © ProShots

Niet in de slachtofferrol kruipen

De Nederlandse voetbalcompetitie zou vooral moeten koesteren wat het heeft - en niet te veel in een slachtofferrol moeten kruipen. Accepteer de wereld zoals die in elkaar zit, accepteer dat Engeland, Spanje en Duitsland zich in een ander universum bewegen.

En eerlijk is eerlijk: zoals de eredivisie wordt leeggeplukt door het buitenland, zo proberen Nederlandse clubs dat met pakweg Scandinavië of Zuid-Amerika ook al jaren.

Dat de Premier League zijn beloftencompetitie nu in de eredivisie tracht te parkeren, met al dat uitgeleende talent? Dat mag zo zijn, maar zelf parkeerden we onze beloftencompetitie nota bene in de Jupiler League. Onze jeugdopleidingen die steeds vaker worden leeggeroofd? Zuur en frustrerend, maar hoe oud was Dolberg ook alweer toen Ajax hem wegkaapte bij Silkeborg?

Het voetbal is een wereld voortdurend in beweging, een internationale vrije markt, waarin elke club driftig op zoek is naar een paar procent verbetering. Een ingewikkelde cocktail van belangen ook. Voetbal is een bedrijfstak van concurrentie, maar met één bijzondere eigenschap: elke concurrent heeft de ander keihard nodig. Zonder gedegen tegenstand geen competitie.

Quote Voetbal is een bedrijfstak van concurrentie, maar met één bijzondere eigenschap: elke concurrent heeft de ander keihard nodig. Zonder gedegen tegenstand geen competitie

Dat spanningsveld leidt vaak tot impasses. Naar goed Nederlands gebruik drijft ons voetbal op democratie en eeuwig polderen. Elke verandering gaat traag, verzuipt in belangen of strandt in goede bedoelingen.

Maandenlange vergaderingen over een nieuwe competitie-opzet leverden niets op: Nederland is één van de zeldzame kleinere voetballanden waar alles gewoon hetzelfde blijft.

Kunstgrasprobleem

Dat er geen centimeter beweging zit in het kunstgrasprobleem: zelfde soort verhaal. De ene club wijst naar de ander, die wijst weer naar een belang verderop, en voor je het weet draaien we oneindig rondjes in een vicieuze cirkel.

,,Ik vind het triest dat die kunst- grasclubs nog steeds niet onderkennen: we hebben het verkeerd gezien, kunstgras is niet de toekomst'', zegt Bruggink. ,,Maar nu zeggen zij: ja, maar dan moet de rest wel meebetalen, want zelf vinden we gras te duur. Volkomen krom natuurlijk.''

Volledig scherm Na het EK voor vrouwen, waar op gewoon gras werd gespeeld, keerde het kunstgras weer terug op Het Kasteel van Sparta Rotterdam. © foto: Carla Vos

Dagobert Duck

Toch maar snel terug naar het Grote Verheugen. Op de kampioensstrijd ook, waarin titelhouder Feyenoord zich weer definitief een Nederlandse topclub mag noemen. Waar Ajax zwemt in het geld, en waar technisch directeur Marc Overmars als een soort Dagobert Duck van de duikplank springt, zonder met opzienbarende versterkingen te komen. Ja, routinier Klaas-Jan Huntelaar, maar die was zo goed als gratis.

Vuurwerk is ook verzekerd bij PSV, de topclub in crisis, nota bene nog voordat het seizoen is begonnen. Trainer Phillip Cocu staat onder zware druk, de selectie is kwalitatief volledig uitgedund, de kans op Europees voetbal is verprutst in Osijek, en Willy en René van de Kerkhof roepen van het balkon dat het allemaal een grote schande is.

En zo bloeien er vanzelf weer nieuwe verhaallijnen. Hoe weerbaar en stabiel is Feyenoord zonder Dirk Kuyt, na een seizoen waarin alles lukte? Komt Robin van Persie alsnog, eind augustus?

,,Die discussie of Van Persie een aanwinst voor Feyenoord zou zijn: onbegrijpelijk'', vindt Bruggink. ,,Een jongen met zo veel ervaring en zo veel kwaliteit. Het lijkt me nogal logisch dat zo iemand iets toevoegt aan Feyenoord, en daarmee aan de uitstraling van de hele eredivisie. Huntelaar ook: dat is toch fantastisch dat die terug is? Daar leren al die superjonge spelers alleen maar van.''

Quote Het lijkt me nogal logisch dat iemand als Van Persie iets toevoegt aan Feyenoord, en daarmee aan de uitstraling van de hele eredivisie. Huntelaar ook: dat is toch fantastisch dat die terug is? Arnold Bruggink

Volledig scherm Dirk Kuyt in duel met Robin van Persie. © REUTERS

Historisch volksfeest

De eredivisie mag dan geen Europese topcompetitie zijn, ook dit seizoen zullen er weer miljoenen Nederlanders naar kijken, oneindig veel meer nog steeds dan naar de Premier League of de Primera División. Onze competitie is dichtbij en aanraakbaar. Onze clubs zijn ook echt 'onze' clubs: ze spelen in onze achtertuin, ze zijn het gesprek van de dag bij de bakker of in de kroeg.

En laten we vooral afgelopen mei niet vergeten. Dat historische volksfeest in Rotterdam, met Feyenoord als bindmiddel van een complete stad. Of het Europa League-avontuur van Ajax, als bewijs dat het incidenteel nog altijd kan: een internationaal succes vieren, de teleurstellende finale ten spijt.

De eredivisie is vertrokken richting weer zo'n mooie lente, vol nieuwe verhalen en nieuwe dromen, met achttien voetbalclubjes om van te houden, in een competitie om te koesteren.

Volledig scherm Dirk Kuyt na het behalen van de landstitel met Feyenoord. © ANP Robin van Lonkhuijsen