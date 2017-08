Oranje-aanvoerders: Kappen met kunstgras!

Honderd kopstukken - bondscoaches, oud-spelers, trainers, internationals, aanvoerders - scharen zich achter een dringende oproep aan alle clubs, de Eredivisie CV en de KNVB. Kort samengevat: kom samen snel tot een oplossing om kunstgras uit te bannen in de hoogste profcompetitie. ,,Iedereen moet water bij de wijn doen om ook financieel oplossing te komen,’’ aldus Gullit. ,,Dit kan zo niet langer.’’ Kunstgras is schadelijk voor het imago, het niveau, de toekomst en het aanzien van het Nederlandse voetbal, vinden alle ondertekenaars van het manifest. ,,De impasse duurt nu al veel te lang,’’ zegt Mark van Bommel, één van de initiatiefnemers. ,,Voetbal is op kunstgras een totaal ander spel, elke voetballer weet dat. Aannames, het baltempo, duels: technisch is het compleet anders dan natuurgras. Het zegt alles dat geen enkel topland meedoet aan de kunstgrastrend.’’

Ruud Gullit: ,,Solidariteit is geboden bij alle clubs. We hebben nota bene alle knowhow in huis voor goede alternatieven. Nederland is een fantastisch grasland, met geweldige specialisten.’’ Het liefst zouden de initiatiefnemers het kunstgras ook uitbannen in de Jupiler League en de hoogste jeugdafdelingen. ,,Maar laten we beginnen bij de eredivisie,’’ aldus Van Bommel. ,,Het kan niet waar zijn dat een volwaardige Nederlandse profclub geen goed natuurveld kan onderhouden.’’