Oranje bewaart slechte herinneringen aan duels met Bulgarije

Van de elf voorgaande ontmoetingen met Bulgarije won Oranje er vier, tweemaal eindigde het in een gelijkspel en vijf keer stapte het Nederlands elftal als verliezer van het veld. Dat gebeurde vijf jaar geleden ook in de aanloop naar het EK in Polen en Oekraïne. Met Wesley Sneijder en Robin van Persie in de basis en Arjen Robben en Kevin Strootman als invallers verloor Oranje toen een oefeninterland in Amsterdam met 1-2. Van Persie tekende voor de enige Nederlandse treffer.