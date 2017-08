Oranje móet winnen in Parijs

Geen Tete maakt ruim baan voor Veltman

30 augustus De Franse spionnen op de tribune zagen Oranje in Stade de France een standaardtraining afwerken. Na wat loopwerk, een rondo en een positiespel, sloot Advocaat af met de aanvalssjablonen. Dat deed hij met vier verdedigers (Veltman, De Vrij, Hoedt, Blind), die de opbouw en de voorzetten voor hun rekening namen. Omdat Kenny Tete hoogstwaarschijnlijk niet zal starten, is ook Timothy Fosu Mensah een stapje dichterbij een vuurdoop in Oranje.