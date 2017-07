Oranje Onder-19 denkt tijdens succesvol EK aan Nouri

Het talent van Ajax zakte gisteren tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar vanwege hartritmestoornissen en ligt sindsdien in een Oostenrijks ziekenhuis. De spelers van Oranje Onder-19 hadden een shirt met de naam van Nouri en diens rugnummer 10 laten bedrukken en toonden dat na het gelijkspel tegen Bulgarije in de kleedkamer, als steunbetuiging aan de Ajacied.

,,We zijn allemaal enorm geschrokken", zei bondscoach Maarten Stekelenburg. ,,De spelers, de staf die twee jaar met hem heeft gewerkt en ikzelf ook bij Onder-17. Een onwerkelijke situatie. Toen we hoorden dat hij buiten levensgevaar was, was dat een geruststellende boodschap. De spelers hebben voor hem een shirt met zijn naam laten bedrukken en we wensen 'Appie' allemaal veel sterkte en beterschap.''